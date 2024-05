70:72 gegen Frankfurt Gladiators: Stimmungskiller kurz vor Schluss - Trier liegt im Halbfinale hinten

Die Skyliners präsentierten sich wie erwartet – sehr stark in der Defensive, auch mit guten Aktionen unter dem Korb. Nur die Dreier fielen anfangs nicht wie zuletzt. Im zweiten Viertel übernahmen die Trierer immer mehr die Kontrolle. Behnam Yakhchali und JJ Mann fanden in der Offensive besser ins Spiel, Maik Zirbes sorgte mit zwei getroffenen Freiwürfen für die erste zweistellige Führung (40:30) – bei Freiwürfen auf der anderen Seite gab es dann von Trierer Seite „Es gibt nur ein‘ Rudi Völler“-Gesänge zu hören, gerichtet an Skyliners-Routinier Marco Völler. Dessen noch bekannterer Vater wird es zur Kenntnis genommen haben – er schaute sich das Spiel von der Tribüne aus an. Die Gladiators gingen mit einem 42:35 in die Pause. Was Don Beck angesprochen haben dürfte: Die Skyliners schnappten sich für seinen Geschmack sicher zu viele Offensiv-Rebounds, alleine acht im zweiten Viertel.