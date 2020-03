Kostenpflichtiger Inhalt: Basketball : Protest, Videobeweis und eine klare Ansage: ProA äußert sich zu umstrittener Gladiators-Niederlage in Jena

Logo_Gladiators_Neu. Foto: Verein

Trier/Jena Nach der fragwürdigen 84:85-Niederlage der Römerstrom Gladiators Trier vom Sonntagabend bei Science City Jena hat sich nun der Liga-Geschäftsführer zu diesem Thema zu Wort gemeldet.

Die 84:85-Pleite der Römerstrom Gladiators Trier bei ­Science City Jena vom Sonntagabend, sie ist auch am Montag noch ein großes Thema rund um den Basketball-Zweitligisten von der Mosel. Stinksauer hatten Gladiators-Coach Christian Held („die haben uns das Spiel geklaut“) und Geschäftsführer Achim Schmitz („wir fühlen uns verschaukelt“) im Volksfreund auf die Niederlage in allerletzter Sekunde reagiert. Der Grund für den Ärger: Nach starkem Auftritt beim Thüringer Aufstiegsaspiranten hatte Jordan Geist sein Team 2,7 Sekunden vor dem Ende mit 84:82 in Führung gebracht. Nach einer folgenden Jenaer Auszeit ging’s weiter mit Einwurf Jena in Triers Hälfte. Der Ball flog ins Feld, landete kurz danach wieder im Aus. Noch zwei Sekunden. Es folgte der nächste Jenaer Einwurf. Wieder landete die Kugel danach im Seiten-Aus. Auf der Uhr nur noch 0,1 Sekunden. Doch der Technische Kommissar korrigierte die Uhr, machte aus 0,1 0,4 Sekunden. Wieso er das tat, blieb zunächst offen. „Wir werden definitiv Kontakt mit der Liga aufnehmen“, kündigte Achim Schmitz noch am Sonntagabend an.

Ansprechpartner bei der ProA in Köln ist Geschäftsführer Christian Krings. Auf TV-Anfrage erklärt der 36-Jährige am Montagmittag: „Wir befassen uns mit dem Fall aus Jena, sind mit Trier im Austausch.“ Feststehe jedoch: „Es wird kein Wiederholungsspiel oder etwa eine Änderung des Endergebnisses geben – schon allein aus dem Grund, weil Trier keinen Protest eingelegt hat.“ Ohne Protest einer Mannschaft könne die Liga nicht aktiv werden. „Wenn Trier mit der Zeit-Hochsetzung nicht einverstanden gewesen wäre, hätte der Protest noch während des Spiels eingelegt werden müssen. Wenn sie gegen die Wertung des Spiels im Gesamten hätten Protest einlegen wollen, dann hätten sie es nach dem Spiel in der Halle tun müssen. Beides ist nicht erfolgt, daher wird sich auch nichts am Spielausgang ändern.“

Nach einem Gespräch mit Krings am Montag betont Achim Schmitz: „Während des Spiels kann nur der Trainer oder der Kapitän Protest einlegen. 0,1 Sekunden vor Schluss hatten wir jedoch alles andere im Kopf als das. Da hat Christian Held die Spieler unter den Korb zitiert, um einen Tipp-in – die einzige noch verbleibende Möglichkeit zum Korb­erfolg für Jena – zu verhindern. Und dann wurde die Uhr plötzlich auf 0,4 Sekunden gestellt. Da an einen Protest zu denken, ist fast unmöglich.“

Und wieso wurde nach der Partie kein Protest eingelegt? „Danach waren wir total enttäuscht. Ich bin persönlich erst mal zu den Schiedsrichtern, habe mit denen gesprochen. Als ich mich dann zum Kampfgericht umdrehte, war dort schon keiner mehr. Das ging alles so schnell, man ist da voller Emotionen.“ Unabhängig davon, so Schmitz, habe ihm ProA-Geschäftsführer Krings im persönlichen Gespräch auch gesagt, dass einem Protest ohnehin nicht stattgegeben worden wäre. Der Grund: „Weil die Uhr eigentlich auf noch mehr Sekunden hätte hochgedreht werden müssen, was eine der ProA vorliegende Kameraperspektive belege.“ Für ihn sei das Thema jetzt abgehakt. Ein Punkt jedoch, der sei ihm in diesem Zusammenhang sehr wichtig: „Es geht in der ProA um Existenzen und jede Menge Geld – da sollte man sich mal dringend Gedanken darüber machen, ob es nicht an der Zeit wäre, technische Hilfsmittel wie den Videobeweis einzuführen.“