Uneinigkeit zwischen ProA-Coaches : Bauermann und Menz fordern Pflicht-Tests – Van den Berg: „Nicht bezahlbar“

Basketball: Bundesliga, BG Göttingen - s.Oliver Würzburg, Hauptrunde, 18. Spieltag am 06.01.2017 in Göttingen: Würzburgs Trainer Dirk Bauermann lächelt vor dem Spiel. Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Foto: picture alliance / Swen Pförtner/Swen Pförtner