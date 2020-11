Uneinigkeit zwischen ProA-Coaches : Bauermann und Menz für Pflicht-Tests – Van den Berg: „Nicht bezahlbar“

Dirk Bauermann, Coach der Rostock Seawolves, will verpflichtende Corona-Tests in der ProA. Foto: picture alliance/dpa/Bernd Wüstneck

Rostock/Trier Bei der Diskussion um regelmäßige und verpflichtende Corona-Tests in der 2. Basketball-Bundesliga herrscht Uneinigkeit zwischen den Trainern. Rostock und Jena sind dafür, der Trierer Headcoach verweist auf finanzielle Unterschiede.

Bauermann (in Deutschland vor allem als ehemaliger Bundestrainer und mehrfacher Deutscher Meister bekannt) und Menz wollen, dass sich das ändert und haben ein Positionspapier entworfen. Demnach sei der Sport „gegenüber anderen gesellschaftlichen Bereichen wie Kultur, Gastronomie, Tourismus etc. privilegiert“. Daraus ergebe sich die besondere Verpflichtung, nicht zur Ausbreitung des Virus beizutragen. „Wie stellt sich die Situation in der 2. Basketball Bundesliga ProA dar? Nach den Aussagen sowohl der Coaches als auch der Spieler und Kapitäne wird die Testpraxis bei den Clubs sehr unterschiedlich gehandhabt. Sie reicht von gar keiner Testung bis zu regelmäßigen wöchentlichen Testungen. Im Sinne der Gesundheit der Spieler und deren Familien und zur Gewährleistung eines geordneten Spielbetriebs in unserer Liga halten wir es für dringend erforderlich, dass die Liga ihrer Verantwortung nachkommt und ein praktikables einheitliches Hygienekonzept vorlegt und umsetzt“, heißt es im Papier.