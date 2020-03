Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Sofortiges Saisonende in der 2. Basketball-Bundesliga? – Gladiators-Boss: „Existenzbedrohend“

Wie geht es nach dem Veranstaltungs-Verbot für die Gladiators weiter? Geschäftsführer Achim Schmitz äußert sich nun gegenüber unserer Zeitung. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier Seit Mittwoch steht fest, dass es vorerst keine Großveranstaltungen mehr in Trier geben wird: Was bedeutet das für Basketball-Zweitligist Gladiators Trier? Wir haben beim Club nachgehört.

Achim Schmitz wählt am Mittwochnachmittag drastische Worte: „Es herrscht Chaos ohne Ende – wir wissen nicht, wie es weitergeht“, gesteht der Geschäftsführer der Römerstrom Gladiators Trier. Am Mittwochmittag hatte die Stadt Trier Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1000 Teilnehmern aufgrund von Covid-19 bis Ende April untersagt. Allein bis zum 4. April stünden für die Gladiators noch drei Heimspiele gegen Bremerhaven, Schwenningen und Quakenbrück auf dem Spielplan – wenn’s gut läuft, Partien, die jeweils mehr als 3000 Zuschauern anziehen. Hinzukämen eventuelle Einnahmen durch lukrative Playoff-Heimspiele.

„Nach der allgemeinen Verfügung der Stadt steht für uns fest, dass wir einen riesigen Schaden haben werden“, sagt Schmitz. „Mal unabhängig davon, wie und ob es überhaupt weitergeht in der Liga – ganz klar: Für uns ist das existenzbedrohend.“ Nach TV-Informationen berieten die Liga-Verantwortlichen am Mittwochabend über das weitere Vorgehen. Mögliche Szenarien sollen ein sofortiger Abbruch sowie eine vierwöchige Unterbrechung der Saison sein. Näheres war zunächst nicht bekannt.

Allein dadurch, dass die drei noch ausstehenden Heimspiele der Hauptrunde wohl nicht mehr wie geplant ausgetragen werden können, gingen den Gladiators „knapp 100 000 Euro an Zuschauereinnahmen“ verloren, wie Achim Schmitz erklärt. „Und die 100 000 Euro gelten nur dann, wenn wir noch jeweils 1000 Fans reinlassen würden – was ich für sehr unrealistisch halte.“

Der endgültige Schaden sei zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch gar nicht abzusehen, da auch eventuelle Zusatzeinnahmen durch die Playoffs wegfallen würden.

Auch was mit den Verträgen der Angestellten passiere, könne er zum jetzigen Stand nicht sagen. „In einigen Verträgen steht: Sie enden am Freitag nach dem letzten Saisonspiel – das wäre dann, wenn die Liga nun sofort beendet wird, am kommenden Freitag.“