Gelingt der dritte Sieg? : Keine Angst vorm Löwenkäfig

Power Forward Brody Clarke überzeugte im Spiel gegen Paderborn. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier Gastspiel in Karlsruhe am Samstag: Zwei frühere Trierer sind heiß auf die Gladiators.

Von Uli Kaurisch

Die Tabelle der 2. Basketball-Bundesliga mag nach zwei Spieltagen noch wenig Aussagekraft besitzen, doch nach zwei Siegen darf man von einem gelungenen Saisonstart der Gladiators sprechen. Auch wenn der Motor beim Heimsieg gegen Paderborn noch etwas stotterte und Trainer Marco van den Berg seiner Mannschaft noch reichlich „Luft nach oben“ attestiert: Die beiden Spiele zeigen doch in Ansätzen, wohin die Reise in dieser Spielzeit gehen kann. „Die Mannschaft kann viel besser spielen“, so der Trierer Trainer nach dem Paderborn-Spiel.

Am Samstag sind die Gladiators bei den PS Karlsruhe Lions zu Gast (19.30 Uhr, Livestream auf sportdeutschland.tv). Der Gegner aus Karlsruhe verlor die Auftaktpartie gegen Leverkusen deutlich, rehabilitierte sich allerdings am vergangenen Wochenende mit einem Sieg gegen Kirchheim. Auffällig sind die beiden Neuzugänge Ferdinand Zylka und Stanley Mace Whittaker jr., die in den bisherigen Spielen der Lions überragten. Sehr motiviert sollte Matt Freeman, im letzten Jahr noch Spieler der Gladiatoren, in diese Begegnung gegen seinen letztjährigen Verein gehen.

Neu und doch nicht neu auf der Trainerbank ist Aleksander Scepanovic. Unter seiner Führung waren die Löwen 2015/2016 in die ProB und im Jahr darauf in die ProA aufgestiegen. In dieser Saison kehrte er nach vier Jahren beim Mitteldeutschen Basketball Club (MBC) aus Weißenfels an den Oberrhein zurück. Auschlaggebend für dieses erneute Engagement war Manager Danijel Ljubic, der auf eine Trierer Vergangenheit blickt. Er spielte zunächst in der 2. Mannschaft des TVG und dann unter Don Beck 1995/1996 in der Bundesliga. „In Trier hatte ich meine schönste Basketballzeit“, sagt der Manager, der erwartet, dass sein Team das Niveau des Spiels gegen Kirchheim auch gegen Trier halten kann. „Auch wenn Trier Favorit ist, erwarte ich ein enges Spiel.“

Mit der Trainingssituation ist Gladiators-Coach Marco van den Berg auch vor dem Karlsruhe-Spiel nicht ganz glücklich. „Immer wieder fallen Spieler in der Trainingswoche aus“, sagt der Trainer. Zwischenzeitlich konnten Dan Monteroso, Derrick Gordon und Jonathan Almstedt aufgrund von Blessuren nicht trainieren. Die Gehirnerschütterung bereitet Enosch Wolf immer noch Probleme, sein Einsatz ist unwahrscheinlich. Jonas Niedermanner konnte die gesamte Woche mittrainieren und arbeitet hart an seiner Fitness. Für Coach van den Berg wäre es ein „kleines Wunder“, wenn alle zuletzt angeschlagenen Spieler in Karlsruhe eingesetzt werden könnten – Center Austin Wiley fällt ohnehin noch lange aus.