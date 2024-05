Playoffs in der 2. Basketball-Bundesliga Vor Halbfinal-Duell Nummer drei: Frankfurt stellt Strafanzeige, auch Gladiators äußern sich

Es knistert, Trier bangt mit seinen Gladiatoren, die Spannung steigt in der Stadt: Um 19.30 Uhr steht am heutigen Mittwochabend das dritte Playoff-Halbfinal-Duell in der 2. Basketball-Bundesliga zwischen den Römerstrom Gladiators Trier und den Skyliners aus Frankfurt an. Nach dem 90:86-Auswärtserfolg der Trierer am Sonntag am Main könnte das Team von Coach Don Beck mit einem Erfolg mit 2:1 in der Best-of-Five-Serie in Führung gehen und stünde somit ganz kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga.