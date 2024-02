Spiel um die Tabellenführung Vor Spitzenspiel: Dürfen die Gladiators auf Clay Guillozet hoffen?

„Wenn es so weiterläuft, kann Marcus am Ende der nächsten Woche wieder dosiert ins Training einsteigen“, sagt Beck, der aber betont, „dass wir dabei nichts überstürzen wollen, weil wir ja für die Position einen Ersatz gefunden und verpflichtet haben.“ Don Beck unterstreicht dabei die ganz besondere Bedeutung der Physioabteilung der Gladiators. „Meine Frau Naho, Aggy Mock und Lukas Oberheim leisten ganz hervorragende Arbeit“, so der Trainer der Gladiators. Athletiktrainer Reggie Miller regelt professionell das konditionelle Aufbautraining. Marcus Graves arbeitet dabei auch hart auf dem Fahrradergometer, während seine Mannschaftskollegen in der Halle schwitzen.