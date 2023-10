Nach Technikpanne Liga fordert Stellungnahme von Gladiators

Schon am Donnerstag machen sich die Trierer Zweitliga-Basketballer auf den Weg nach Vechta. Dort geht’s am Freitagabend „nur“ noch zur zweiten Mannschaft – Rasta feierte in der vergangenen Saison einen überraschenden Doppel-Aufstieg in die BBL und die Pro A. Und ob die Trierer dann mit einem Sieg auf dem Konto bei den Niedersachsen antreten werden oder als Tabellenletzter mit einem Minuspunkt im Gepäck - das ist derzeit noch offen. Das sollte das Team auch nicht groß belasten, das hat beim 86:78 gegen Düsseldorf getan, was es tun konnte.