2,16-Meter-Mann bleibt : Gladiators verlängern Vertrag mit Center Pekovic

Trier (AF) Wie viel Qualität und Erfahrung den Gladiators unter dem Korb fehlt, wenn Radoslav Pekovic und Brody Clarke ausfallen – das ließ sich zuletzt bei der Heimniederlage des Basketball-Zweitligisten gegen Vechta leicht überprüfen.

Center Pekovic hat seine Erkältung hinter sich und wird am Freitag im Auswärtsspiel in Hagen wieder dabei sein. Und wichtiger noch: Der 2,16 Meter große Serbe wird auch in den nächsten Monaten ein Gladiator bleiben. Der als Ersatz für den verletzten Austin Wiley nachverpflichtete Pekovic unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Zuvor hatte er nur einen Drei-Monats-Vertrag bei den Trierern. Die Verlängerung hatte sich bereits vor einigen Wochen abgezeichnet (der TV berichtete) – schließlich avancierte Pekovic mit über 14 Punkten, acht Rebounds und knapp fünf Assists pro Spiel zum Leistungsträger. Geschäftsführer Achim Schmitz freut sich über die Verlängerung. „Er hat in dieser Saison bereits gezeigt, dass er unser Spiel auf ein anderes Level bringen kann. Mit ihm haben wir einen weiteren starken Spieler in unseren Reihen. Später in der Saison werden zudem auch noch Austin Wiley und Enosch Wolf ins Team zurückkehren und unseren Frontcourt noch variabler und stärker machen.“ Pekovic fühlt sich nach eigener Aussage „unglaublich wohl in der Stadt Trier“: „Ich wurde von den Menschen hier und meinen Mitspielern sehr gut aufgenommen.“