Der „Basketballverrückte“ ist zurück Ralph Held: Was der neue Sportdirektor der Gladiators Trier vorhat

Als Don Beck vor einem Jahr die Geschicke der Basketballer der Gladiators übernahm, war eine seiner Vorgaben, „die Strukturen nachhaltig zu professionalisieren“. Der Aufstieg in die Basketball-Bundesliga ist denkbar knapp gescheitert, aber von der Zielvorgabe „Professionalisierung“ sind die Gladiators nicht abgewichen. Ein ganz wichtiger Baustein ist in diesem Prozess die Schaffung eines hauptamtlichen Sportdirektors, der sich nicht nur gemeinsam mit dem Trainerteam und dem „President of Basketball Operations“ um den Profibereich kümmern, sondern auch ein wichtiges Bindeglied in Nachwuchsbereich sein soll.