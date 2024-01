Im Februar geht’s nach Koblenz Das Mosel-Duell als neues Basketball-Highlight

Für einige Trierer Fans war vor dem Spiel gegen Koblenz klar: Das ist kein Derby, also nennt es auch nicht so. Diese „Kein-Derby“-Einschätzung basiert weniger auf der gar nicht mal so geringen Entfernung von immerhin 191 Flusskilometern zwischen dem Deutschen Eck und Trier – Luftlinie sind es natürlich deutlich weniger. Sondern auf der fehlenden Gemeinsamkeit im Profi-Basketball: Da spielt Trier seit 37 Jahren immer in der ersten Bundesliga (1990 bis 2015) oder eben der zweiten Liga. Und Koblenz ist gerade erst in die Pro A aufgestiegen, will mittelfristig aber sogar in die BBL aufsteigen. Die Etats sind ähnlich – die liegen nach Aussagen der Clubs bei je etwa 1,5 Millionen Euro. „Ganz genau können wir es noch nicht sagen, aber der Etat ist etwas höher als in der vergangenen Saison“, sagt Gladiators-Geschäftsführer Andre Ewertz.