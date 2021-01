2. Basketball-Bundesliga : Revanche geglückt: Gladiators rupfen Feuervögel

Trier 2. Basketball-Bundesliga: Trierer steigern sich nach schwachem Start und kämpfen sich zum Heimerfolg gegen Phoenix Hagen.

Gleich zweimal ist den Gladiators Trier am Sonntagabend Wiedergutmachung geglückt: Der Basketball-Zweitligist feierte durch das 83:75 gegen Phoenix Hagen nach zuletzt zwei Heimspielpleiten wieder einen Erfolg in der Arena und revanchierte sich für die herbe Hinspielniederlage bei den Feuervögeln (77:104).

Erinnerungen an das Desaster in Hagen kamen bei den Trierern in den Anfangsminuten auf. Hagen präsentierte sich zunächst wesentlich agiler und sehr treffsicher, spielte wie aus einem Guss. 22:10 führten die Westfalen in der sechsten Minute. Beeindruckend: Von den ersten sechs Dreier-Versuchen gelangen den Hagenern vier.