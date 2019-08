Basketball : Überraschung bei den Gladiators: Neuzugang kommt doch nicht

Foto: Verein

Trier Schock für die Römerstrom Gladiators Trier: Der Basketball-Zweitligist muss sich überraschenderweise einen neuen Spieler suchen. Neuzugang Robert Hubbs kommt doch nicht an die Mosel.

Wie der Club am Sonntagmittag mitgeteilt hat, saß Robert Hubbs III – so sein kompletter Name – am 31. Juli einfach nicht wie verabredet im Flieger. Ein Club-Mitarbeiter habe am Frankfurter Flughafen vergeblich auf den 24-Jährigen gewartet.

„Ich habe so etwas in meiner bisherigen Laufbahn nicht erlebt“, wird Gladiators-Headcoach Christian Held in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Es handelt sich hier um einen Spieler, der bereits erfolgreich in Europa gespielt hat. Er wusste, worauf er sich einlässt.“ Mit aller Sorgfalt habe man sich, so der Club, mit dem Wunsch-Neuzugang auseinandergesetzt: Seine Vita geprüft, mit ehemaligen Coaches und Weggefährten gesprochen. „Ich hatte gute Gespräche mit dem Spieler und auch seine ehemaligen Trainer wussten nur Positives über ihn zu berichten, nichts deutete auf eine Änderung hin“, sagt Held.

Seinen Vertrag als Trierer Neuzugang habe Hubbs bereits am 9. Juli unterschrieben. Am 18. Juli habe der US-Amerikaner, der zuletzt in Norwegen aktiv gewesen ist, die Flugdaten für seine Ankunft aus Memphis, Tennessee bestätigt.

„Alles war bereit und wie mit ihm abgesprochen: Wohnung, Auto, Trikotnummer“, sagt Gladiators-Geschäftsführer Achim Schmitz. Die Trikotnummer 23 hatte Robert Hubbs III sich von den Trierern gewünscht.

Doch nun steht fest: Hubbs wird überhaupt nicht mehr nach Trier kommen. „Natürlich sind wir nach diesem Verlauf extrem enttäuscht“, sagt Geschäftsführer Schmitz. „Wir haben den Spieler mit aller Sorgfalt ausgewählt und waren berechtigterweise guter Dinge. Jetzt sind wir einerseits konsterniert und müssen auf der anderen Seite schnellstmöglich eine Lösung finden.“ Heißt für den Club, die aus dem gültigen Arbeitsvertrag entstehenden Interessen gegenüber dem Spieler einzufordern, gegebenenfalls notwendige juristische Schritte zu prüfen. Heißt aber auch, einen neuen, passenden Spieler zu finden.