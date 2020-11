Livestream ab 19:10 Uhr : Römerstrom Gladiators gegen Ehingen Urspring hier live ansehen

Interaktiv Trier Im ersten Heimspiel der Saison in der 2. Basketball-Bundesliga treffen die Römerstrom Gladiators am Mittwochabend auf das Team Ehingen Urspring. Hier können Sie das Spiel im Livestream verfolgen.

Unter dem Motto #streamyourteam haben die Fans die Möglichkeit, virtuelle Sitzplätze in der Arena Trier für den Livestream Zuhause zu buchen. Über den Ticketshop kann jeder Platz in der Arena Trier zu 5 oder zu 10 Euro gebucht werden. Mit der Option zu 5 Euro unterstützt man nicht nur die Gladiators, sondern nimmt an einem Gewinnspiel teil.

Eigentlich sollten die Gladiators am Samstag, 21. November, gegen die Eisbären Bremerhaven spielen. Aufgrund positiver Corona-Tests befinden sich die Eisbären allerdings in Quarantäne. Dennoch wird am Samstag, 19.30 Uhr, in der Arena Trier gespielt. Mit den Kirchheim Knights konnten sich die Gladiators auf eine Verlegung des 14. Spieltages einigen. „Wir sind froh, dass wir so sportlich wieder in einen Rhythmus finden können, was besonders nach der Quarantäne und den vielen ausgefallenen Spielen enorm wichtig ist“, sagt Geschäftsführer Andre Ewertz.