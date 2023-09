Turniersieg in Luxemburg Gladiators-Trainer zufrieden: Defensiv passt es schon mal!

Es ist traditionell eine der letzten Standortbestimmungen, bevor für die Gladiators in der Pro A die Saison losgeht: Beim Turnier des luxemburgischen AB Contern sind die Trierer seit Jahren Stammgast - und der Titel geht auch in diesem Jahr an die Mosel. Nach dem Sieg im Halbfinale gegen die Den Helder Suns mit 73:60 besiegten die Gladiators im Finale auch den zweiten niederländischen Teilnehmer Yoast United mit 79:57 und sicherten sich damit den Turniersieg.