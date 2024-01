Siebter Sieg in Folge Macht-Demonstration: Gladiators dominieren auch in Frankfurt

Marco Völler hat zwar einen Vater, der noch etwas bekannter ist als er selbst. Aber als Basketball-Profi hat der 35-Jährige selbst einiges erlebt. Auch bei seinem aktuellen Club, den Fraport Skyliners aus Frankfurt. So war der Sohn von Fußball-Legende Rudi Völler nach dem 77:84 gegen die Römerstrom Gladiators im Interview eher sachlich, ohne die ganz großen Emotionen. Das wiederum lag an den Trierern, die sich mit dem siebten Sieg in Folge - und das nun auch beim heimstarken Bundesliga-Absteiger - immer mehr als Aufstiegsanwärter bezeichnen lassen dürfen oder müssen. „Das war eine ordentliche Leistung von uns“, sagte Völler „sportdeutschland.tv“: „Aber Trier war einfach besser und hat verdient gewonnen. Wir haben in dieser Saison schon schlechter gespielt, aber trotzdem gewonnen.“ Das sagt dan auch einiges über die Qualität des Gegners aus.