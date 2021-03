Basketball : Gruppenphase statt „best-of-five“: 2. Basketball-Bundesliga ändert Playoffmodus

Trier/Köln Nun ist offiziell, wogegen sich die Gladiators-Geschäftsführer ausgesprochen hatten: Die 2. Basketball-Bundesliga passt ihren Playoff-Modus an. Die Details zum neuen Modus.

Schon zu diesem Zeitpunkt war klar, dass über die Neuregelung der Playoffs diskutiert wird. Nun steht fest: Statt wie bisher üblich in einer „best-of-five-Serie“, wird der Aufsteiger in die Basketball-Bundesliga in dieser Saison in einem Gruppen-Playoff-Modus ausgespielt. Im neuen Modus spielen die acht bestplatzierten Teams der Hauptrunde, in zwei Gruppen à vier Teams, im Modus jeder gegen jeden in einem Hin- und Rückspiel gegeneinander. Die Ergebnisse der Vierer-Gruppen werden in jeweils einer eigenen Tabelle zusammengefasst. Für den Fall, dass der Erste und Zweite einer Gruppe die gleiche Anzahl an Wertungspunkten haben, gibt es ein Entscheidungsspiel um den Gruppensieg. Die Sieger der jeweiligen Gruppen sind die ermittelten Aufsteiger in die Basketball Bundesliga. In den Finalspielen wird unter den beiden Gruppensiegern und damit auch Aufsteigern der Meistertitel der ProA in einem Hin- und Rückspiel ausgespielt.