Basketball. : „Rechnung offen“ – Gladiators empfangen heiße Dragons

Trier/Quakenbrück Trier muss am Sammstag gegen Quakenbrück ran. Deren Trainer möchte im Vergleich zum Hinspiel einiges wiedergutmachen.

Ziemlich genau fünf Monate ist es her, dass die Römerstrom Gladiators Trier am 25. Oktober 2020 in die diesjährige Saison in der 2. Basketball-Bundesliga starteten. In Quakenbrück gewannen die Trierer Korbjäger damals mit 87:71 gegen die Artland Dragons. Doch das besondere an dem Spiel: Erstmals mussten die Moselaner aufgrund der Corona-Einschränkungen vor leeren Rängen ran. Heute, Monate später, ist dieses Gefühl zur traurigen, aber wohl notwendigen Gewohnheit geworden. Auch wenn die Konstante der unbesetzten Plätze in der Arena bleibt, hat sich vor der Wiederauflage der Partie gegen die Dragons am Samstag (ab 19.30 Uhr, live bei sportdeutschland.tv) einiges geändert – vor allem bei den Gladiators.