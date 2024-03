Qualifikation geschafft Gladiators erreichen weiteres Saisonziel – fast unbemerkt

Mit dem souveränen 99:76 Auswärtssieg am vergangenen Wochenende haben die Römerstrom Gladiators Trier nicht nur ihre Tabellenführung in der zweiten Basketball-Bundesliga gesichert. Fast unbemerkt haben die Profi-Basketballer nach der vorzeitigen Play-Off-Qualifikation einen zweiten Meilenstein in dieser Saison erreicht. Denn mit dem Sieg ist den Gladiators auch mindestens der sechste Platz am Ende der Hauptrunde sicher – und dies bedeutet die Qualifikation für die erste Runde im kommenden BBL-Pokalwettbewerb.