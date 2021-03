Basketball : Schwache Leistung: Gladiators unterliegen sieben Tübingern

Dürfte mit der Leistung nicht zufrieden sein: Gladiators-Coach Marco van den Berg. Foto: TV/Simon Engelbert/Römerstrom Gladiators

Tübingen Die Trierer Korbjäger verlieren mit 63:75 gegen den Drittletzten der Tabelle, der mit einer arg verletzungsegschwächten Aufstellung antreten muss. Damit müssen die Moselaner einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Playoffs hinnehmen.

So wird der Kampf um die Playoffs ganz schwer: Die Römerstrom Gladiators Trier verloren am Mittwochabend in der 2. BasketballBundesliga nach einer schwachen Leistung mit 63:75 in Tübingen.

Eigentlich zeigte sich der erste Vorteil der Trierer Basketballer schon vor Spielbeginn: Waren die Gladiators die gesamte Saison über vom Verletzungspech verfolgt, trafen sie nun auf einen Gegner aus Tübingen, dem es (mindestens) ähnlich ging. Die Tigers konnten nur mit sieben fitten Spielern antreten. Doch davon war schon im ersten Viertel nichts zu sehen. Zwar suchten die Gladiators immer wieder Brody Clarke und holten viele Offensivrebounds (acht im ersten Viertel) gegen eine unter dem Korb unterlegene Tübinger Mannschaft, konnten dies jedoch nur selten in Punkte ummünzen. Im Gegensatz dazu trafen die Tigers im ersten Viertel alle Zweipunktversuche – folgerichtig lagen die Gladiators verdient mit 20:27 hinten.

Wer im zweiten Viertel eine Steigerung erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Vor allem den starken Tübinger Gianni Otto bekam Trier nicht gepackt – was immer wieder in Pässen resultierte, die die löchrige Trierer Defensive aushebelten. Hier spürte man die fehlende Abwehr-Präsenz des verletzten Centers Austin Wiley. Auch in der Ballbehandlung zeigten sich die Moselaner unsicher. Wenn es das Team von Marco van den Berg mit Punkten auf die Anzeigetafel schaffte, dann oftmals durch Stückwerk: Einzelaktionen, Freiwürfe und Punkte nach Offensiv-Rebounds. Aus dem Spiel sorgte Trier kaum für Gefahr. Zum Ende der ersten Halbzeit flachte dann auch das Tübinger Spiel ab. Dennoch konnten sie ihre Feldwurfquote bei 83 Prozent halten, wodurch die Gladiators (33 Prozent aus dem Feld) mit 34:45 zurücklagen.

Zwei entscheidende Fragen stellten sich vor der zweiten Halbzeit. Hält die Luft bei den dünn besetzten Tübingern? Können die Gladiators sich fangen? Beim Blick auf die erste Frage ließ sich zumindest im dritten Viertel sagen: Ja, etwas – aber nicht bei Elias Valtonen. Der erst 21-jährige Finne kontrollierte das Tübinger Spiel. Damit verhinderte er etwas, was den Bogen auf Frage zwei spannt: die Aufholjagd der Trierer. Die Moselaner fingen sich zumindest etwas. Das Team versuchte viele Dreier, hatte jedoch immer wieder Pech. Rupert Hennen traf jedoch kurz vor Viertelende zwei Dreipunktversuche nacheinander (51:59).