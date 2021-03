Basketball : Wiley-Einsatz fraglich: Gladiators reisen nach Karlsruhe

Karlsruhe Mit der Partie gegen Karlsruhe beginnen für die Moselaner „richtungsweisende“ Spiele. Der Vorbericht zur Partie.

Keine Zeit zum Durchschnaufen für die Römerstrom Gladiators Trier. Nach der 72:82-Niederlage gegen die Kirchheim Knights am Samstagabend (der TV berichtete) stehen diese Woche wieder zwei Spiele in der 2. Basketball-Bundesliga an. Den Auftakt macht das Auswärtsspiel bei den Karlsruhe Lions am heutigen Mittwoch (ab 19.30 Uhr, live bei sportdeutschland.tv) bevor die Moselaner am Samstagabend die Artland Dragons empfangen. Beide Spiele stehen ganz im Zeichen des Kampfes um die Playoffs. Konzentrieren wir uns hier jedoch auf die Auswärtspartie in Karlsruhe.