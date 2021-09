Nur noch Geimpfte und Genesene : Heimspiele von Gladiators und Eintracht: Ab sofort gilt die 2G-Regel

Trier 4.500 Zuschauer unter Beachtung der 2G-Regel: Dafür haben sich die Römerstrom Gladiators Trier bei ihren Heimspielen entschieden. Auch Eintracht Trier setzt zukünftig auf diese Regel.

Mit Blick auf das erste Heimspiel der Römerstrom Gladiators Trier am 25. September (19:30 Uhr) gegen die Uni Baskets Paderborn gibt es nun Gewissheit bezüglich des Hygienekonzeptes und der Platzverteilung in der Arena Trier. Das teilen die Gladiators am Abend mit. Die aktuelle Coronabekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz erlaubt eine volle Auslastung der Spielhalle unter der sogenannten 2G-Regelung. Freiwillig entschieden sich die Römerstrom Gladiators dazu die Hallenkapazität auf 4.500 Sitzplätze zu reduzieren, um eine bessere Nachverfolgung gewährleisten zu können.

Römerstrom Gladiators Trier: 2G-Regel in der Arena Trier

Eine Maskenpflicht am Platz wird es nicht geben, lediglich auf den Wegen der Arena Trier ist ein Mund-Nasen-Schutz nach OP- oder FFP-2 Standard zu tragen. Die Entscheidung für die 2G-Regelung trafen die Verantwortlichen der Gladiatoren gemeinsam mit der Geschäftsführung der Trierer Eintracht, die sich für dieselben Einlass-Regelungen entschied. Die beiden großen Trierer Sportclubs setzen somit ein gemeinsames Zeichen, um so vielen Sportfans wie möglich wieder Zugang zu den Spieltagen der Fuß- und Basketballer zu gewähren und ein Erlebnis ohne größere Einschränkungen zu schaffen.

”Wir sind sehr erleichtert und froh, endlich Gewissheit in Sachen Hygienekonzept und Hallenauslastung zu haben”, sagt Andre Ewertz, Geschäftsführer der RÖMERSTROM Gladiators Trier. ”Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Eintracht haben wir uns für die Umsetzung der 2G-Regelungen entschieden, da wir hier die Möglichkeit bekommen einen großen Schritt in Richtung Normalität an unseren Spieltagen und denen der Eintracht zu gehen. Wir alle sehnen uns nach Sportveranstaltungen im Moselstadion und der Arena und wir möchten unseren Fans und Zuschauern dieses Erlebnis in gewohntem Umfeld bieten. Wir freuen uns einfach total, dass wir sehr bald wieder gemeinsam mit unseren Fans besondere Momente in der Arena erleben dürfen. Besonders freut es mich aber auch für unsere Jungs, die nach langer Zeit endlich wieder vor unseren Fans spielen dürfen”.