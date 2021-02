Basketball : Mehrere positive Schnelltests: Gladiators-Spiel in Tübingen fällt aus

Mehrere positive Schnelltests: Gladiators-Spiel in Tübingen fällt aus

Trier Hiobsbotschaft für die Römerstrom Gladiators: Weil gleich mehrere vor der Abreise durchgeführte Schnelltests positiv waren, fällt das Spiel gegen die Tübingen Tigers aus. Ob weitere Spiele ausfallen entscheiden nun PCR-Tests.

Es ist mittlerweile Routine in der 2. Basketball-Bundesliga: Bevor ein Team eine Auswärtsreise antritt, wird das Team und der Kreis um es herum per Schnelltest auf eine mögliche Covid-19-Infektion getestet. Doch am Sonntag resultierte aus dieser Routine bei den Römerstrom Gladiators Trier eine Spielabsage.