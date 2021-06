Basketball : Neuzugang bei den Gladiators: „Wunschkandidat“ wechselt nach Trier

Garai Zeeb spielt in der nächsten Saison für Trier. Foto: Simon Engelbert/Gladiators/Simon Engelbert

Trier Gerade mal 24 Jahre alt, dazu durchaus BBL-erfahren - und einen Europapokal hat er schon gewonnen: Aufbauspieler Garai Zeeb hat in seiner Basketball-Karriere schon ein paar große Momente gehabt. Das wollen die Trierer Gladiators jetzt nutzen.

Nun wechselt GaraiZeeb - 1,87 Meter groß, gebürtig aus Leimen - für ein Jahr vom Bundesligisten Basketball Löwen Braunschweig eine Liga tiefer zu den Römerstrom Gladiators Trier. Das bestätigten am Montagmorgen die Gladiators dem TV.

Zeeb kam in Braunschweig in der vergangenen Saison in 33 Spielen zum Einsatz, sechs Mal stand er in der Starting Five. Im Schnitt brachte er es auf 2,0 Punkte in zehn Minuten Einsatzzeit. In Trier dürfte Zeeb deutlich mehr Spielzeit bekommen. Für Cheftrainer Marco van den Berg ist Zeeb der „Wunschkandidat“: „Er ist der Leader auf der Point Guard Position, den wir so dringend benötigen. Bei uns wird er natürlich eine große Rolle bekommen, sodass er sich als kompletter Point Guard weiterentwickeln kann.“

Geschäftsführer Achim Schmitz ist „überglücklich und stolz, dass sich Garai für die Gladiators und die Stadt Trier entschieden hat“: „Mit ihm bekommen wir einen Spieler, der perfekt in unser Profil passt und unsere absolute Wunschlösung für die Aufbauposition war. Er ist jung, bringt ein riesiges Potenzial mit und hat in den letzten Jahren bereits gezeigt, dass er sogar in der 1. Basketball Bundesliga eine gute Rolle spielen kann. Er gilt in der Bundesliga als extrem starker Verteidiger und guter Playmaker. Diese Attribute werden uns in der nächsten Saison weiterhelfen, umso glücklicher sind wir, dass wir mit Garai einen gestandenen Erstligaprofi von unserem Programm und unserer Philosophie überzeugen konnten.“