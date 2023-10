Basketball Technikpanne in der Arena – das ist der Grund für den verspäteten Spielbeginn der Gladiators

Es ließe sich einiges Positives mitnehmen aus dem 86:78 der Gladiators am Sonntagabend in der ausverkauften SWT-Arena gegen Düsseldorf. Am Montagmorgen herrschte aber überall Katerstimmung – denn wegen der 45-minütigen Spielverzögerung aufgrund fehlerhafter Technik könnte dieser Abend viele Verlierer haben: Den sportlich überzeugenden Gladiators droht mehr als nur eine „normale“ Niederlage am Grünen Tisch.