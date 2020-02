Basketball : Nachholtermin für ausgefallenes Gladiators-Heimspiel gegen Heidelberg steht fest

Trier Das Basketballspiel der Gladiators Trier gegen Heidelberg, das am Sonntag abgesagt wurde, wird am Mittwoch wiederholt. Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können getauscht werden. Volksfreund.de erklärt, wie das funktioniert.

Das Nachholspiel der Römerstrom Gladiators Trier gegen die MLP Academics Heidelberg in der ProA findet am Mittwoch, 12, Februar, um 19.30 statt. Das teilte der Verein am Montagmorgen mit. Das Spiel sollte ursprünglich am Sonntag stattfinden, es wurde allerdings aufgrund des Sturmtiefs „Sabine“ abgesagt (volksfreund.de berichtete).