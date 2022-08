Start der Vorbereitung : Erste Eindrücke aus der Arena: Die Gladiatoren sind zurück – mit vielen neuen Gesichtern!

Trier Gladiators-Trainer Pascal Heinrichs begrüßt die Spieler seiner Mannschaft zum Trainingsauftakt - die ersten Eindrücke. In einer Statistik will der Basketball-Zweitligist wieder ganz vorne landen.

Es riecht nach viel Schweiß. Kein Wunder angesichts der anfordernden ersten Trainingseinheiten in der Arena. Laute Kommandos von Trainer Pascal Heinrichs, der die Übungen vorgibt und immer wieder korrigiert. Zwischendurch motivierende Anfeuerungen von Co-Trainer Jermaine Bucknor.

Alle Neuzugänge sind gemeinsam mit den verbliebenen Akteuren zum Trainingsauftakt an Bord. „Wir sind deutlich früher dran als die meisten anderen Teams, die erst später ins Training einsteigen“, berichtet Heinrichs. „Die anderen Vereine sparen dadurch ein ganzes Monatsgehalt ein.“

Nach vielen Wurfübungen lassen die Trainer paarweise eins gegen eins spielen. Intensive Duelle zeugen von großer Motivation. Dan Monteroso gegen Garai Zeeb, intensiver geht es kaum. „Happy to be back on the court“, freut sich Dan, der einen Teil des Sommers in seiner amerikanischen Heimat verbracht hat, dort aber nicht untätig war, wie er berichtet.

„Der Sommer war sehr intensiv“, sagt Pascal Heinrichs. Zahlreiche Spieler haben sich umorientiert und sich neue Herausforderungen gesucht. „Auch in der Bundesliga“. Das machte die Sondierung und Verpflichtung von deutschen Spielern nicht einfach, weiß der Trainer, der aber überzeugt ist, dass die Verantwortlichen einen sehr guten Job gemacht haben. „Wir sind sicherlich im Durchschnitt etwas kleiner als im vergangenen Jahr. Trotzdem glaube ich, werden wir am Ende der Saison wieder die beste Reboundstatistik der Liga haben.“ Der Trainer ist überzeugt von der Flexibilität seiner Spieler. „Viele können auf unterschiedlichen Positionen spielen. Das macht uns unberechenbarer.“ Ein weiterer Spieler soll noch in den nächsten Wochen verpflichtet werden. „Das hat aber keine Eile“, so Geschäftsführer Andre Ewertz.

Einer der neuen Spieler der Gladiators ist Marco Hollersbach, der aus der Pro B aus Schwelm an die Mosel gewechselt ist. Seine ersten Gedanken? „Die Jungs machen einen sehr guten Eindruck, und ich fühle mich auf Anhieb sehr wohl im Team und auch in der Stadt.“ In der vergangenen Saison spielte Hollersbach gemeinsam mit dem Trierer Rupert Hennen in Schwelm und hat sich im Vorfeld selbstredend über Stadt und Verein erkundigt. Ob er sich den Sprung von der Pro B, wo er zu den besten Reboundern zählte, in die Pro A zutraut? Da kommt ein klares Ja. „Ich war lange verletzt und habe mehr als ein Jahr in der Reha verbracht“, so Marco. „Ich bin es mir schuldig, diesen Schritt zu gehen und zu beweisen, dass ich noch nicht am Ende meiner Entwicklung angelangt bin.“