Charity-Spieltag in der Arena Begeisterung für die Gladiators, Engagement fürs Kinderhospiz

Dass Kinder mit schweren Krankheiten und deren Familien nicht an den Rang gedrängt, sondern mitten in der Gesellschaft sein sollen, ist klar. Kinder im Rollstuhl, die vor der Präsentation mit den Profibasketballern aufs Spielfeld rollten, sind nur ein Zeichen. In der inklusiven Nestwärme-Kita ist es Alltag. Ganz nach dem Motto: „Jedes Kind sollte Teil einer Gesellschaft sein, in der Unterschiede ganz normal sind!“