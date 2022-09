Neuzugang : Neuer Power Forward bei den Gladiators: Ein guter Schütze, der auch Erfahrung mitbringt

Trier Der Kader des Basketball-Zweitligisten Römerstrom Gladiators Trier ist komplett. Der letzte Neuzugang hat schon Profi-Erfahrung in Neuseeland und Norwegen sammeln können.

Der in Syracuse, New York, geborene Temara ist 2,06 Meter groß. Er spielte bis 2018 für die North Texas University in der NCAA Division I und heuerte danach bei seiner ersten Profistation in Neuseeland an, wo er drei Jahre lang spielte. Für die Saison 2021/22 wechselte Temara dann in die erste norwegische Liga, wo er sein Team – Baerum Basket – als Topscorer bis in das Finale um die Meisterschaft führte. In 26 Spielen für die Norweger legte Temara 17,8 Punkte, 1,3 Assists und 7 Rebounds pro Partie auf und traf starke 39% seiner Drei-Punkte-Würfe. Nach der Saison in Norwegen wechselte Temara wieder nach Neuseeland zu den Manawatu Jets, wo er mit 17 Punkten im Schnitt ebenfalls zu den stärksten Scorern seiner Mannschaft zählt.