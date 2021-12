Jetzt mit 2Gplus Regel : „Für die größtmögliche Sicherheit unserer Fans“: Gladiators Trier müssen Hygienekonzept für Heimspiele anpassen

Trier Aufgrund der 29. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz müssen die Trierer Profibasketballer Verschärfungen am Einlass und während des Spiels vornehmen.

Seit Samstag gilt in Rheinland-Pfalz die 29. Corona-Bekämpfungsverordnung. Diese Verordnung bringt neue Hygienevorschriften für Großveranstaltungen mit sich, unter welche die Heimspiele der Römerstrom Gladiators in der Arena Trier fallen.

Weniger Zuschauer erlaubt und 2Gplus-Regelung eingeführt

Der Beschluss der Landesregierung sieht vor, dass die Zuschauerzahl einer Großveranstaltung in geschlossenen Räumen auf 30 Prozent der Gesamtkapazität beschränkt werden muss. Dies bedeutet im Falle der Arena Trier vorerst eine Maximalauslastung von 1.800 Zuschauern. Dazu gilt bei den Heimspielen der Gladiatoren bereits ab Sonntag - dem Sparkasse Trier Spieltag gegen die Itzehoe Eagles (17:00 Uhr) - eine Verschärfung der Einlassregelung auf 2Gplus.

Booster-Impfung ersetzt Testpflicht

Ausweitung der Maskenpflicht

Auch eine Ausweitung der Maskenpflicht ist in der Landesverordnung vorgeschrieben, sodass nun auch während des Spiels am Platz eine OP- oder FFP2-Maske getragen werden muss. Ausschließlich zum Verzehr von Speisen und Getränken kann die Maske kurzzeitig abgenommen werden. Ausnahmeregelungen gelten für Minderjährige, die unter 12 Jahren und 3 Monaten als geimpft gelten, bis 17 Jahre wird ein 3G-Nachweis zum Einlass benötigt. Personen die sich nachweislich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, sind ebenfalls den geimpften und genesenen Personen gleichgestellt.

„Die neue Landesverordnung gibt uns klare Vorgaben, die wir bei unseren Heimspielen umzusetzen haben. Diese dienen der größtmöglichen Sicherheit, die wir unseren Gästen in der Arena Trier bieten möchten und müssen. Daher werden wir vorerst ein paar Verschärfungen rund um die Heimspiele vornehmen und hoffen sehr, dass sich die Lage bald wieder entspannt“, sagt Geschäftsführer Achim Schmitz zu den notwendigen Anpassungen am Hygienekonzept der Gladiators.

Corona-Tests müssen tagesaktuell sein - Keine Selbsttests erlaubt

Die negativen Testergebnisse dürfen nicht älter als 24 Stunden sein und müssen von einer zertifizierten Teststelle ausgestellt worden sein, Selbsttestungen vor Ort sind nicht zulässig. Zwar werden an der Arena Trier kurzfristig Testangebote geschaffen, zum einen durch eine verlängerte Öffnung des Testcenters in der Arena selbst und einem Testmobil des Roten Kreuzes, diese sind in ihren Kapazitäten aber stark begrenzt.