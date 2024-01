Enges und intensives Spiel 84:68 im Derby! Premieren-Sieg gegen Koblenz vor Rekordkulisse (Fotos)

Trier ist im Basketballfieber – und zwar so sehr, wie schon lange nicht mehr. Das hat sich beim ersten Profibasketball-Duell zwischen den Gladiators Trier und den EPG Baskets Koblenz am Sonntagabend noch mal gezeigt. Zum dritten Mal in dieser Saison strömten deutlich mehr als 4000 Zuschauer in die SWT-Arena, 5036 waren es am Ende, Rekordkulisse in dieser Saison – und zum ersten Mal, ohne dass ein besonderer Sponsoren-Spieltag angestanden hätte. Wer am Sonntag noch spontan reinwollte, hatte nur noch Chancen auf Stehplatz-Tickets. Basketball in Trier boomt – und die Gladiators liegen nach dem sechsten Sieg in Folge auch gemeinsam mit Jena an der Tabellenspitze. Am Ende feierten die Trierer ihr Team mit standing ovations. „Derbysieger, Derbysieger“, schallte es aus dem Stehplatz-Block O.