Basketball : Gladiators Trier: Mit einer Überraschung in die Heimpremiere

2. Basketball-Bundesliga: Was trotz der Niederlage in Nürnberg Mut macht, welcher Gladiator gegen Hagen ausfallen könnte und wann der (vorerst) letzte Neue kommt.

Pascal Heinrichs startete am Samstag als Cheftrainer bei den Gladiators Trier

Und der startete am Samstagabend nun mit einer 82:87-(41:43)-Niederlage bei den Nürnberg Falcons in seine erste komplette Saison als Cheftrainer. Es war sehr eng, sein Team war bis in die letzte Minute nah dran am Sieg. Von „Kleinigkeiten“ sprach Heinrichs am Montag im Telefonat mit dem TV. Der schwache Start missfiel ihm, aber er hatte auch Gutes gesehen, nicht nur die bekannte Dreier-Präzision von Parker Van Dyke (23 Punkte). „Wir hatten einige angeschlagene Spieler im Team“, sagt Heinrichs, Erkältungen hatte die Runde gemacht: „Dass sich das im Spiel nicht bemerkbar gemacht hat, ist positiv.“