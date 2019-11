Basketball : Gladiators Trier kassieren Heimniederlage gegen Rostock

Trier Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier hat sein Heimspiel am Samstagabend gegen die Rostock Seawolves mit 68:73 (40:37) verloren.

Vor 1913 Zuschauern in der Arena Trier sah es lange so aus, als würden die Gladiatoren den nächsten Heimsieg feiern können. Zu Beginn des letzten Viertels führte das Team von Trainer Christian Held noch mit sechs Zählern (61:55). In den Schlussminuten spielten es die Gäste von der Ostsee jedoch deutlich cleverer. Trier fehlte dagegen in Person von Simon Schmitz, Jordan Geist und Jermaine Bucknor in den entscheidenden Momenten das Wurfglück.