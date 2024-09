Spiel am Freitag Trierer Basketball: Don Beck erinnert sich an die Pokalsiege von 1998 und 2001

24 Mannschaften kämpfen ab kommenden Freitag um den Pokal des Deutschen Basketball Bundes. Seit der vergangenen Spielzeit haben acht Zweitligisten die Chance, sich der Herausforderung zu stellen, sich mit den BBL-Teams zu messen. Der Austragungsmodus sieht vor, dass in der ersten Runde die besten sechs Platzierten der Pro A auf die Teams der Plätze neun bis achtzehn der BBL treffen. Die jeweiligen Siegerteams ziehen in die nächste Runde ein, an der dann auch die Plätze eins bis acht der letztjährigen BBL-Saison teilnehmen.