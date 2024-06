Basketball Jubelt Bucknor auch im NBA-Finale – oder gibt’s den ersten deutschen Champion seit Nowitzki?

In Trier ist der Kanadier Jermaine Bucknor eine Basketball-Legende. Bei keinem Profi-Club war der inzwischen 40-Jährige in seiner Karriere länger aktiv als bei der TBB und später als Spieler, Assistenz- und (kurzzeitig) Cheftrainer bei den Gladiators. Seine Nummer, die „32“, wird in Trier nicht mehr vergeben. In seinen Jahren an der Mosel gewann er viele Spiele, mit seiner Spielweise auch die Herzen des Publikums. Aber der ganz große Triumph? Der kann ihm jetzt gelingen. Der Meistertitel in der besten Liga der Welt.