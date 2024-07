Nach NBA-Triumph Neuer Job für Trierer Basketball-Legende (mit Fotos)

Sie ist über 65 Zentimeter hoch, mit Gold überzogen, wiegt fast 15 Kilogramm – und liegt in den Armen von Jermaine Bucknor, dazu gibt’s einen Kuss von ihm: Die Trophäe - „Larry O’Brien Championship Trophy“ – ist das größte, was ein Team in der NBA gewinnen kann. Dem langjährigen Trierer gelang das schon im ersten Jahr als Teil des Trainerstabs der Boston Celtics.