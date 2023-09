Extralob für Hujic Gladiators gewinnen Test gegen Luxemburgs Meister

Am Samstag waren die Trierer beim amtierenden Luxemburger Meister Baskets Esch zu Gast. In dieser Mannschaft spielt auch Ex-Gladiators Thomas Grün, der sechs Jahre das Gladiators-Trikot getragen hat. Am Ende siegten die Trierer deutlich mit 91:68 „gegen einen wirklich starken Gegner“, wie Co-Trainer Jacques Schneider sagte.