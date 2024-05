Basketball Gladiators stellen wichtige Weichen für die nächste Saison

Trier · Eine wichtige Personalentscheidung ist getroffen: Mit einer neuen Aufgabenverteilung in der sportlichen Führung wollen die Römerstrom Gladiators Trier in der kommenden Saison erneut den Aufstieg in die Basketball Bundesliga (BBL) anstreben.

31.05.2024 , 15:52 Uhr

Don Beck (links) und Jacques Schneider arbeiten bei den Gladiators weiter zusammen – mit neuen Rollen. Foto: Willy Speicher