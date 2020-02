Trier Was für ein Krimi! Die Gladiators Trier verlieren vor 2634 Zuschauern in der Verlängerung gegen die MLP Academics Heidelberg mit 97:104. Dabei hätte ein extrem starker Jordan Geist sie mit seiner Saisonbestleistung fast gerettet.

Dass Geist das Spiel in seine Hände nehmen will, erkennt man an diesem Blick. Mitte des dritten Viertels, direkt nachdem er einen Dreier verwandelt hat, blickt Triers Nummer 17 auf die Tribüne, lächelt leicht verschmitzt und ist kurz unkonzentriert. Aber nur kurz, denn dann ist er sofort wieder da. Defensive. Kampf für das Team.