Diagnose steht fest Bittere Nachricht: Gladiators-Leistungsträger Marcus Graves fällt lange aus

Jetzt hat es die Gladiators doch mal richtig erwischt: In den letzten Minuten der Hinrunde beim Auswärtssieg in Frankfurt hat sich Aufbauspieler Marcus Graves schwer verletzt, bei der Landung nach einem Wurf erlitt er einen Muskelbündelriss im Oberschenkel. Der US-Amerikaner werde voraussichtlich sechs Wochen fehlen, teilten die Gladiators mit. Die Trierer – Tabellenzweiter nach der Hinrunde – prüfen nun, ob eine Nachverpflichtung für den bisherigen Topscorer Sinn ergibt. Die Gladiators haben in dieser Saison ein qualitativ hochkarätig besetzen Kader, auch in einer gewissen Breite. Aber auf der wichtigen Point-Guard-Position sieht es nach dem Ausfall von Graves schon etwas enger aus - auch, weil mit Haris Hujic schon seit Saisonbeginn ein weiterer Guard langfristig ausfällt.