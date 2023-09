Kaum noch Plätze, über 4000 Tickets verkauft Wie komme ich am Sonntag noch zu den Gladiators in die Arena?

Es wird voll in der Arena - richtig voll: Schon am Donnerstagmittag waren fast alle Sitzplatzkarten für den Saisonstart der Gladiators am Sonntag gegen Düsseldorf (17 Uhr) ausverkauft. Wie die Chancen stehen, noch an Karten zu kommen.

28.09.2023, 16:00 Uhr

Am Sonntag wird es zum Saisonstart richtig voll - die Arena könnte sogar ausverkauft sein. Foto: Willy Speicher