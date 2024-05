Vorfälle nach Gladiators-Spiel Frust und Provokationen nach dem Spiel: Drohen nun Strafen?

Ein Handgemenge nach dem Spiel? Das gab’s in dieser Form wohl noch nie nach einer Gladiators-Partie in der Arena. Wie es zu den Vorfällen nach dem Spiel am Freitag gegen Frankfurt kam – und mit welchen Konsequenzen zu rechnen sein dürfte.

19.05.2024 , 11:02 Uhr

Nach der Partie blieb es nicht nur bei Diskussionen (in dieser Szene zwischen Skyliners-Trainer Denis Wucherer und Behnam Yakhchali allerdings schon). Foto: Willy Speicher