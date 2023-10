Entscheidung gefallen Warum der Gladiators-Sieg erst elf Tage später endgültig feststeht

Aber dass an diesen zwei Punkten nun wirklich nichts mehr zu rütteln ist, das steht erst seit dem heutigen Donnerstag fest – elf Tage nach dem Saisonstart. Dann erst stand fest, dass die Düsseldorfer von weiteren Schritten absehen. Die ART Giants hatten nach der 45-minütigen Spielverzögerung bereits am Spieltag Protest gegen die Spielwertung eingelegt, die Liga hatte den Protest einige Tage später abgewiesen – mit einer Berufungsfrist von drei Werktagen. Niklas Vogel, Pressesprecher der ART Giants, bestätigt am Donnerstag auf TV-Anfrage, dass der Club auf eine Berufung verzichtet habe.