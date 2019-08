Basketball : Kurios: Wieso Neuzugang Hubbs doch nicht nach Trier kommt (Update)

Trier Robert Hubbs sollte der einzige Neuzugang der Römerstrom Gladiators Trier in dieser Saison sein. Doch am Sonntag wurde bekannt: der 24-Jährige kommt nicht. Was steckt dahinter, wie reagiert der Club jetzt und was sagt ein Jurist dazu? Wir haben mal nachgehört.

Eigentlich war alles angerichtet: Die Trikotnummer geklärt, die Wohnung besorgt, die Flugtickets gebucht. Eigentlich wäre alles ganz einfach gewesen für Robert Hubbs III, den einzigen Neuzugang der Römerstrom Gladiators Trier. Der 24-Jährige hätte vergangene Woche in Memphis nur in den Flieger steigen und sich gemütlich rüberfliegen lassen müssen nach Frankfurt. Dort hätte ihn ein Gladiators-Mitarbeiter abgeholt und an die Mosel kutschiert – doch es kam anders: Der Flieger landete am vergangenen Mittwoch in Frankfurt, auch der Gladiators-Fahrer stand am Ausgang bereit, doch Robert Hubbs war nicht da. Der US-Amerikaner hatte es sich anders überlegt, war erst gar nicht in den Flieger gestiegen und wird auch nicht für Trier spielen – das bestätigt ein hörbar konsternierter Gladiators Geschäftsführer Achim Schmitz am Sonntag. „Ich habe so etwas noch nicht erlebt“, gesteht der Unternehmer. Nach dem Nicht-Eintreffen am Flughafen sei Hubbs telefonisch zunächst nicht erreichbar gewesen. Auch sein europäischer Spielerberater – speziell US-Amerikaner haben häufig zwei Berater, einen in den Staaten, einen in Europa – sei völlig überrascht gewesen vom Verhalten seines Spielers, so Schmitz. „Später hieß es dann, dass Hubbs von einem externen Agenten in den USA angeblich lukrativere Angebote in Aussicht gestellt bekommen hätte – was da dran ist, weiß ich nicht.“ Was Achim Schmitz dagegen sicher weiß: Robert Hubbs, der zuvor in der ersten norwegischen Liga gespielt hatte, und von dem die Gladiators-Verantwortlichen in den höchsten Tönen geschwärmt hatten, wird niemals für die Gladiators auflaufen.