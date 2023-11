Basketball Gladiators feiern größten Erfolg im Jugendbereich

Trotz einer Niederlage gegen die Rhein-Neckar Metropolitans im letzten Spiel der Vorrunde schlossen die Young Gladiators Trier die Vorrunde in der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) erfolgreich ab. Der dritte Platz in der Gruppe qualifiziert die Trierer zur Teilnahme an der Hauptrunde. „Das ist ein herausragender Erfolg der jungen Mannschaft und ihrer Trainerin Steffi Scherer“, so der Sportliche Leiter der Gladiators, Jacques Schneider. Für den Gladiators e.V. ist dies bisher der größte Erfolg im Jugendbereich.