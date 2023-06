Trier Basketball: Gladiators steigen aus NBBL ab

Die „absolut jüngste Mannschaft des gesamten Starterfeldes“, so Ney, hatte sich intensiv auf diese Qualifikation vorbereitet und startete hoffnungsvoll ins Geschehen. Das erste Turnierspiel – ein Sieg gegen Bayreuth – bestätigte die Hoffnung Neys auf eine erfolgreiche Quali. „Wir sind überragend gestartet“, sagt Ney, der das zweite Spiel, eine Niederlage gegen Mannheim, als Knackpunkt sieht. Das dritte Spiel verloren sie gegen Hanau – damit hatten sich alle Hoffnungen auf den NBBL-Verbleib erledigt. Ney zeigte sich nur bedingt enttäuscht über das Abschneiden seiner Mannschaft. „Wir waren in allen Spielen auch angesichts des Alters unserer Spieler körperlich deutlich unterlegen. Wir haben die Nachteile durch Schnelligkeit und Intensität leider nur zum Teil ausgleichen können“, so sein Fazit. Die Akteure werden in der kommenden Spielzeit für unterschiedliche Mannschaften ihrer Heimatvereine auflaufen. Die Gladiators werden die Spieler zusätzlich zu gemeinsamen Trainingseinheiten einladen, um die Mannschaft auf die Qualifikationsrunde 2024/25 vorzubereiten. In der kommenden Spielzeit treten die Young Gladiators mit der JBBL-Mannschaft (U16) in der Bundesliga an. Die Mannschaft hatte sich schon in der regulären Saison qualifiziert. Das ist auch wichtig für das Profiteam der Gladiators: Ein Pro-A-Team muss auch ein JBBL-Team stellen.