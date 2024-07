„Ich bin traurig, aber gleichzeitig sehr stolz“ Young Gladiators Trier verpassen Qualifikation zur Nachwuchs-Basketball-Bundesliga knapp

Trier · Das Ziel der Gladiators Trier, eine weitere Mannschaft in einer der beiden Nachwuchs-Basketball-Bundesligen zu etablieren, ist knapp gescheitert. Am vergangenen Wochenende unterlagen die jungen Gladiatoren (U19) im finalen Qualifikationsspiel zur Teilnahme an der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL). Warum der Trainer trotzdem zuversichtlich ist.

01.07.2024 , 16:17 Uhr

Trainer Kevin Oberlack weist seinen Spielern den richtigen Weg. Foto: Uli Kaurisch

Von Uli Kaurisch