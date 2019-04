Zum Playoff-Start: Fans, Ex-Spieler und Prominente richten Botschaften an die Gladiators

Helmut Schröer, ehemaliger Trierer Oberbürgermeister und Gladiators-Fan mit Dauerkarte: „Ich finde es großartig, dass die Jungs die Playoffs trotz der großen Verletzungsprobleme erreicht haben – das war eine tolle Teamleistung. Man merkt in der Stadt, wie sehr die Leute mit dem Team mitfiebern. Ich denke, gegen Nürnberg haben sie eine gute Chance. Besonders in der Arena, wo die Fans als sechster Mann hinter dem Team stehen.“ weniger

Helmut Schröer, ehemaliger Trierer Oberbürgermeister und Gladiators-Fan mit Dauerkarte: „Ich finde es großartig, dass die Jungs die Playoffs trotz der großen Verletzungsprobleme erreicht haben – das war eine tolle Teamleistung. Man merkt in der Stadt, wie sehr die Leute mit dem Team mitfiebern. Ich denke, gegen Nürnberg haben sie eine gute Chance. Besonders in der Arena, wo die Fans als sechster Mann hinter dem Team stehen.“

Wolfgang Esser MVG-Geschäftsführer und Trierer Basketballtrainer-Legende: „Ich freue mich sehr, dass das Team im vierten ProA-Jahr zum vierten Mal die Playoffs erreicht hat. Und das, nachdem es lange so eng war. Aber ich muss sagen: Die Jungs und das Trainerteam um Christian Held haben das richtig gut gemacht und eine Punktlandung hingelegt. Das erste Playoff-Spiel ist für die Heimmannschaft immer besonders schwierig, da sie durch eine Niederlage schnell die günstige Ausgangsposition verspielen kann. Nürnberg hat in diesem Bereich noch keine Erfahrung, daher sehe ich für die Gladiators eine gute Chance – sollten die Jungs von weiteren Ausfällen verschont bleiben.“

Torge Hollmann, Geschäftsführer und Co-Trainer bei Eintracht Trier: „Ich wünsche mir, dass wir am Samstag unser Heimspiel gegen Bingen gewinnen und die Gladiators ihr erstes Playoff-Spiel in Nürnberg. Denn so ein Erfolg in Spiel eins tut gut und wird den Jungs auch einen Schub für die weiteren Duelle mit den Nürnbergern verleihen. Ich wünsche dem Team alles Gute!“

Katarina Barley, Bundesjustizministerin, Lebensgefährtin von Ex-Gladiators-Coach Marco van den Berg und Gladiators-Fan: „Leider habe ich es in dieser Saison nicht so häufig in die Arena geschafft. Aber wann immer ich kann, fiebere ich gemeinsam mit Marco über den Livestream mit. Ich gratuliere euch herzlich zum Einzug in die Playoffs und wünsche euch viel Erfolg und bei allen Spielen eine volle Arena. In den Playoffs ist alles möglich! Invictus und let's go, Gladiators!"