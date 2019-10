TV-Projekt KLASSE! : Zwei Klassensätze Freikarten für Gladiators zu gewinnen

Trier SWT verlosen Tickets für Partien gegen Schalke am 31. Oktober und gegen Tübingen am 15. Dezember.

(BP) Welche Schulklassen wollen mit den Römerstrom Gladiators in der Arena mitfiebern? Die Stadtwerke Trier, seit vielen Jahren Premiumpartner des Volksfreund-Schulprojekts KLASSE! und zudem Namenssponsor der Gladiators, verlost für zwei Heimspiele der Trierer Basketballer in der Pro A je einen Klassensatz Freikarten. KLASSE!-Tickets können Klassen gewinnen für die Heimspiele gegen Schalke 04 am Donnerstag, 31. Oktober (19.30 Uhr), vor dem Feiertag Allerheiligen, sowie die Tigers Tübingen am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr.

Der Clou an den Karten: Sie sind am Spieltag gleichzeitig kostenlose Bus- und Bahnfahrkarten zur Arena Trier und das im gesamten Verkehrsverbund VRT- und werden daher auch im Vorfeld an die Gewinnerklasse versandt. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist ganz einfach: Nur eine Email senden an leseprojekte@volksfreund.de mit folgenden Informationen: Name der Schule und der Klasse, Kontakt des Lehrers oder der Schule (Telefon oder Mail), Adresse der Schule und Anzahl der Schüler.